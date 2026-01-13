Daily Mail: учительницу в США обвинили в изнасиловании ученика при других детях

Фото: 123RF.com/jetcityimage

Учительницу в США обвинили в изнасиловании ученика при других детях, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. 26-летняя обвиняемая Джейден Рене Чарльз, мать четверых детей, в два часа ночи отвезла троих учеников на парковку супермаркета в городе Алис, штат Техас. В автомобиле находились двое мальчиков, 14 и 16 лет, а также 15-летняя девочка.

В машине учительница закрепила одеяло между передними и задними рядами, после чего вступила в интимную связь с младшим школьником. Они находились на переднем сиденье, остальные дети – на заднем.

Расследование было начато после того, как у одного из учеников нашли электронную сигарету и выяснилось, что это подарила учительница. Другие школьники тоже получали такие устройства.

В результате в ходе допроса четверо учеников признались, что Чарльз вступала с ними в неподобающие отношения. По данным полиции, она совратила еще минимум двух несовершеннолетних до того, как начала работать в школе.

При этом в 2021 году, вскоре после получения высшего образования, женщину уже привлекли к ответственности за навязывание неподобающих отношений с подростками. Суд должен начаться в апреле.

Ранее сообщалось, что в американском штате Канзас предстанет перед судом экс-учительница по рисованию за непристойные отношения с 17-летним учеником. По данным СМИ, 30-летняя Никки Бэрд в течение нескольких лет занималась грумингом и приставала к школьнику. Помимо этого, она изолировала мальчика от семьи.

