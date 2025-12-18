Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:54

Происшествия
Главная / Новости /

WAVE: в США 36-летняя учительница попыталась совратить 11-летнего мальчика

В США учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика

Фото: depositphotos/dechevm

В США 36-летняя учительница математики Сидни Граф была задержана при попытке совратить 11-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WAVE.

По версии следствия, женщина вступила в романтические отношения с учеником 5-го класса. Она не раз обсуждала с ним интимные темы.

Учительницу задержали 15 декабря, когда она договорилась встретиться с мальчиком. Тогда школьник сел в машину к женщине недалеко от дома.

Суд над Граф прошел 16 декабря. Свою вину в совращении несовершеннолетнего она не признала. В настоящее время женщина находится в тюрьме, ее могут выпустить лишь под залог, размер которого составляет 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что в американском штате Канзас предстанет перед судом экс-учительница по рисованию за непристойные отношения с 17-летним учеником. По данным СМИ, 30-летняя Никки Бэрд в течение нескольких лет занималась грумингом и приставала к школьнику. Помимо этого, она изолировала мальчика от семьи.

Утверждается, что Бэрд также домогалась мальчика у себя в машине, а после завершения учебы молодой человек приезжал к учительнице несколько раз в неделю. Преподаватель добровольно пришла в полицию и призналась в связи со школьником. Женщину освободили под залог, слушание по ее делу назначено на 19 декабря.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика