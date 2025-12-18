WAVE: в США 36-летняя учительница попыталась совратить 11-летнего мальчика

Фото: depositphotos/dechevm

В США 36-летняя учительница математики Сидни Граф была задержана при попытке совратить 11-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WAVE.

По версии следствия, женщина вступила в романтические отношения с учеником 5-го класса. Она не раз обсуждала с ним интимные темы.

Учительницу задержали 15 декабря, когда она договорилась встретиться с мальчиком. Тогда школьник сел в машину к женщине недалеко от дома.

Суд над Граф прошел 16 декабря. Свою вину в совращении несовершеннолетнего она не признала. В настоящее время женщина находится в тюрьме, ее могут выпустить лишь под залог, размер которого составляет 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что в американском штате Канзас предстанет перед судом экс-учительница по рисованию за непристойные отношения с 17-летним учеником. По данным СМИ, 30-летняя Никки Бэрд в течение нескольких лет занималась грумингом и приставала к школьнику. Помимо этого, она изолировала мальчика от семьи.

Утверждается, что Бэрд также домогалась мальчика у себя в машине, а после завершения учебы молодой человек приезжал к учительнице несколько раз в неделю. Преподаватель добровольно пришла в полицию и призналась в связи со школьником. Женщину освободили под залог, слушание по ее делу назначено на 19 декабря.

