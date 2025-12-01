Форма поиска по сайту

01 декабря, 16:25

Происшествия
CBC News: суд в Канаде приговорил учительницу к сроку за совращение детей

В Канаде учительницу осудили за совращение детей

Фото: depositphotos/dechevm

В Канаде суд приговорил 41-летнюю учительницу Келли Энн Дженнингс к четырем годам лишения свободы за совращение детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CBC News.

По данным СМИ, женщина отправляла несовершеннолетним непристойные фотографии в социальных сетях. От действий педагога пострадали три подростка, двум из которых было 14–15 лет.

В ответ на свои интимные фотографии Дженнингс просила несовершеннолетних делать для нее такие же снимки. Двое подростков согласились.

Отмечается, что педагог также приставала к одному из учеников во время школьной экскурсии. Подросток сообщил об этом матери, после чего семья обратилась в полицию. Спустя время стало известно еще о трех подобных жалобах.

Дженнингс вину признала. Свои действия она объяснила изменой мужа и алкогольным опьянением.

Ранее в Красногорске был арестован водитель маршрутного такси, который домогался до 9-летней девочки. Мужчину задержали при попытке сбежать из России. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии 1987 года рождения.

