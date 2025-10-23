Домогавшийся до девочки водитель автобуса задержан в Подмосковье

Фото: depositphotos/blinow61

В подмосковном Красногорске задержан домогавшийся до девятилетней девочки водитель рейсового автобуса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

В среду, 22 октября, в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель пытался залезть под куртку девочки. После этого полиция Красногорска начала проверку. В МВД при этом отмечали, что заявлений по данному факту не поступало.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий в отношении ребенка. В скором времени мужчину доставят к следователю на допрос.

Официальный представитель МВД Ирина Волк также раскрыла в своем телеграм-канале личность злоумышленника. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии 1987 года рождения.

В свою очередь, в пресс-службе подмосковного Минтранса сообщили, что провели проверку и уволили водителя маршрутки 1212к. Ведомство назвало действия мужчины недопустимыми, поэтому направило все имеющиеся материалы в полицию.

При этом, как выяснили СМИ, водитель автобуса не в первый раз домогается до детей. До этого инцидента он также приставал к одной из школьниц.

Ранее жительница Новосибирска обвинила тренера по фигурному катанию в домогательствах к ее дочери. По ее словам, девочка вернулась со сборов в Москве и рассказала, что тренер ее обнимал и трогал ниже поясницы. Мать связалась с мужчиной и потребовала прекратить подобные действия, а также написала на него заявление в полицию.