Полиция проверит видео с домогательством водителя автобуса к девочке в Красногорске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция Красногорска начала проверку после появления в Сети видео, на котором водитель рейсового автобуса попытался залезть под куртку девочки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

"В настоящее время в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало", – уточнило ведомство.

Правоохранители устанавливают участников инцидента, а также выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проводимой проверки будет дана правовая оценка.

Ранее жительница Новосибирска обвинила тренера по фигурному катанию в домогательствах к ее дочери. По ее словам, девочка вернулась со сборов в Москве и рассказала, что тренер ее обнимал и трогал ниже поясницы. Мать связалась с мужчиной и потребовала прекратить подобные действия, а также написала на него заявление в правоохранительные органы.