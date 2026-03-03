В Москве ожидаются 10-градусные морозы в ночь на 4 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Морозы до минус 10 градусов ожидаются местами в Москве в ночь на среду, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Предстоящей ночью на фоне ожидаемого местами небольшого снега температура воздуха в столице составит 4–6 градусов ниже нуля, местами – до минус 10 градусов", – указывается в сообщении.

При этом в Московской области будет от 2 до 7 градусов мороза, а местами столбики термометров покажут минус 12 градусов.

В столичном регионе ожидаются снег и мокрый снег, а местами не исключено отложение мокрого снега. Днем будет от 0 до плюс 2 градусов в Москве и от минус 2 до плюс 3 градусов – в Подмосковье.

Нестабильную погоду в регионе на текущей неделе, 2–8 марта, обеспечит серия северо-западных циклонов. Из-за этого значения средней температуры будут колебаться около или немного выше нормы, а снежный покров будет таять в дневные часы.

"Ночью талая вода будет замерзать, образуя гололедицу", – заметили синоптики.

Ранее специалисты рассказывали, что интенсивного таяния снега в Москве не ожидается до второй декады марта. При этом в Подмосковье снег тает по-разному.

Например, в Клину высота снежного покрова снизилась на 4 сантиметра за сутки и составила 42 сантиметра. А в Кашире за это же время сугробы уменьшились на 1 сантиметр, до 70 сантиметров.

