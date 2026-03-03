Форма поиска по сайту

03 марта, 11:20

Общество

Снег в столице будет таять медленно до второй декады марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интенсивного таяния снега в Москве не ожидается до второй декады марта, сейчас эти процессы замедлились. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, при положительной температуре на метеостанции ВДНХ высота сугробов за сутки снизилась на 2 сантиметра и составила 52 сантиметра. Синоптик указал, что до конца первой декады марта таяние снега будет малоинтенсивным.

Леус добавил, что в Подмосковье снег тает по-разному. Например, в Клину высота снежного покрова снизилась на 4 сантиметра за сутки и составила 42 сантиметра. А в Кашире за это же время сугробы уменьшились на 1 сантиметр. Таким образом, их высота составляет 70 сантиметров.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что снегопады могут задержаться в столице до апреля. Он напомнил, что, поскольку в России умеренный климат, снег часто выпадает и весной.

Новый снежный циклон может прийти в Москву в марте или апреле

