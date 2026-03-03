Форма поиска по сайту

03 марта, 14:13

Происшествия

Адвокат Джабраилова заявил, что имущество бизнесмена могут получить его дочери

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Оставшееся имущество покончившего с собой бизнесмена Умара Джабраилова могут получить его дочери. Об этом его адвокат Александр Карабанов заявил изданию "СтарХит".

По словам адвоката, завещание бизнесмен не написал, однако в кавказских диаспорах, как правило, вопрос наследования решают традиции. При этом обо всех вероятных наследниках Джабраилова мужчине неизвестно, но он указал на двух его дочерей.

Карабанов также заметил, что в последние годы предприниматель вел скрытный образ жизни, поэтому обо всех его оставшихся активах будут знать только члены семьи.

Адвокат напомнил, что очень много средств Джабраилов потерял. Он вкладывался в разные проекты, а многие должники просто не возвращали бизнесмену деньги.

"К сожалению, когда мужчина теряет деньги и власть, многие близкие становятся чужими. Разочарование в людях было. Он всегда вспоминал о прошлом, в настоящем его ничего не устраивало", – сказал Карабанов.

О смерти Джабраилова стало известно 2 марта. Он покончил с собой. По информации СМИ, его тело нашли в ЖК Vesper Tverskaya в Москве.

Правоохранители рассказали журналистам, что возможной причиной самоубийства стали финансовые проблемы. Криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет.

Предприниматель был похоронен 3 марта в родовом селе Новые Атаги в Чечне. На церемонии прощания присутствовали десятки человек.

В 1997 году Джабраилов был топ-менеджером группы компаний "Плаза", с 2004 по 2009-й – сенатором от Чечни. Также он занимал пост замглавы комитета Совфеда по международным делам.

