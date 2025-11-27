Юрист Колоколов перечислил возможных наследников имущества Всеволода Шиловского

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Кому достанется наследство знаменитости, в числе которого театр-студия, читайте в материале Москвы 24.

"Человек большого сердца, ума и таланта"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 ноября стало известно о смерти актера, режиссера, сценариста и педагога Всеволода Шиловского. Народному артисту РСФСР было 87 лет. Причиной стала онкология, которую, по данным СМИ, у него диагностировали еще в апреле.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов отреагировал на новость в личном блоге. Актер отметил, что Шиловский был одним из тех, кто "бережно и очень скрупулезно сохранял традиции русского академического театра" и русского искусства в целом.





Дмитрий Певцов актер, народный артист РФ Человек мхатовской школы, человек большого сердца, ума и таланта, блистательный артист, режиссер и педагог. К сожалению, сегодня те, кто был свидетелем величия русской традиции, традиций русского театра, уходят.

Певцов отметил, что, несмотря на состояние здоровья, Шиловский работал до последнего и выходил на сцену.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский написал в своих соцсетях, что в последнее время они часто виделись с Шиловским: режиссер плохо себя чувствовал после смерти жены.

"Получается, и не пережил ее уход. Спасибо ребятам из его театра, поддерживали как могли, кормили, лечили, соблюдали диету, ходили за ним как за маленьким ребенком и днем и ночью. Святые люди. Пусть у них все будет хорошо, пусть их "маленький МХАТ" процветает, Сева мечтал о своем театре, и он его создал. Как и создал таких учеников, о которых может мечтать каждый учитель", – написал Садальский.

Прощание с Шиловским пройдет 30 ноября в Московском театре-студии, который носит его имя.

"Мой маленький МХАТ"

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Шиловский основал театр-студию еще в 2017-м и называл его "мой маленький МХАТ". В 2023-м режиссер получил подвальное помещение для своей труппы на улице Петровке. В чьих руках окажется детище народного артиста после его смерти, пока неизвестно.

По данным СМИ, актер также владел трехкомнатной квартирой в центре Москвы. По оценкам журналистов, ее стоимость может начинаться от 50 миллионов рублей. Шиловский обустраивал жилье с супругой Натальей. СМИ отмечали, что женщина любила и покупала картины, другие предметы искусства, антиквариат и старинную мебель – все это тоже может оцениваться в миллионы рублей.

Юрист Евгений Колоколов пояснил, что если Шиловский не оставил завещание, то имущество распределится среди наследников первой очереди, сообщает aif.ru.





Евгений Колоколов юрист Возможные претенденты на наследство: Павел Шиловский, сын от третьего брака, Дарья и Михаил, внуки от Павла. Возможно, родственники покойных первых двух жен могли бы претендовать на долю наследства, если были указаны в завещании или имели право на обязательную долю согласно закону.

Шиловский был женат трижды. Во втором браке родился сын Илья, который пошел по стопам знаменитого отца, став сценаристом и драматургом. Он подарил режиссеру внучку Аглаю Шиловскую, которая продолжила кинодинастию. Однако в 2021 году старший сын Всеволода Николаевича умер от остановки сердца.

Семейное счастье режиссер обрел с третьей женой, арфисткой Натальей Цехановской. В браке родился сын Павел. Он подарил отцу внуков Дарью и Михаила. В начале февраля этого года супруга Шиловского умерла – он тяжело переживал утрату, ведь вместе они прожили более полувека. Всеволод Николаевич отмечал в интервью, что жизнь с ним "не сахар", потому что у него "отвратительный характер", к тому же он вспыльчив. При этом режиссер говорил, что супруга у него мудрая и "все понимает правильно".

Шиловский родился в 1938 году в Москве. В 1961-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал там же актером и режиссером вплоть до конца 1980-х.

Дебютировал в кино в 1965 году. В его фильмографии более сотни фильмов, среди которых "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Жизнь Клима Самгина", "Влюблен по собственному желанию" и "Каменская".

С 2000-го года Шиловский преподавал во ВГИКе, а в 2009-м основал там театр-студию. Но постоянный творческий коллектив сформировался к 2017-му, не имея при этом собственной площадки. Труппа выступала на разных сценах в Москве и в итоге в 2023 году получила здание на Петровке, открыв тогда же первый театральный сезон.

С 2008 года Шиловский был президентом Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс", который проходит в Смоленске. Являлся членом Союза кинематографистов РФ, а также был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.