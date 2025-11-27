Юрист Колоколов перечислил возможных наследников имущества Всеволода Шиловского

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Кому достанется наследство знаменитости, в числе которого театр-студия, читайте в материале Москвы 24.
"Человек большого сердца, ума и таланта"
26 ноября стало известно о смерти актера, режиссера, сценариста и педагога Всеволода Шиловского. Народному артисту РСФСР было 87 лет. Причиной стала онкология, которую, по данным СМИ, у него диагностировали еще в апреле.
Народный артист РФ Дмитрий Певцов отреагировал на новость в личном блоге. Актер отметил, что Шиловский был одним из тех, кто "бережно и очень скрупулезно сохранял традиции русского академического театра" и русского искусства в целом.
Певцов отметил, что, несмотря на состояние здоровья, Шиловский работал до последнего и выходил на сцену.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский написал в своих соцсетях, что в последнее время они часто виделись с Шиловским: режиссер плохо себя чувствовал после смерти жены.
"Получается, и не пережил ее уход. Спасибо ребятам из его театра, поддерживали как могли, кормили, лечили, соблюдали диету, ходили за ним как за маленьким ребенком и днем и ночью. Святые люди. Пусть у них все будет хорошо, пусть их "маленький МХАТ" процветает, Сева мечтал о своем театре, и он его создал. Как и создал таких учеников, о которых может мечтать каждый учитель", – написал Садальский.
Прощание с Шиловским пройдет 30 ноября в Московском театре-студии, который носит его имя.
"Мой маленький МХАТ"
Шиловский основал театр-студию еще в 2017-м и называл его "мой маленький МХАТ". В 2023-м режиссер получил подвальное помещение для своей труппы на улице Петровке. В чьих руках окажется детище народного артиста после его смерти, пока неизвестно.
По данным СМИ, актер также владел трехкомнатной квартирой в центре Москвы. По оценкам журналистов, ее стоимость может начинаться от 50 миллионов рублей. Шиловский обустраивал жилье с супругой Натальей. СМИ отмечали, что женщина любила и покупала картины, другие предметы искусства, антиквариат и старинную мебель – все это тоже может оцениваться в миллионы рублей.
Юрист Евгений Колоколов пояснил, что если Шиловский не оставил завещание, то имущество распределится среди наследников первой очереди, сообщает aif.ru.
Шиловский был женат трижды. Во втором браке родился сын Илья, который пошел по стопам знаменитого отца, став сценаристом и драматургом. Он подарил режиссеру внучку Аглаю Шиловскую, которая продолжила кинодинастию. Однако в 2021 году старший сын Всеволода Николаевича умер от остановки сердца.
Семейное счастье режиссер обрел с третьей женой, арфисткой Натальей Цехановской. В браке родился сын Павел. Он подарил отцу внуков Дарью и Михаила. В начале февраля этого года супруга Шиловского умерла – он тяжело переживал утрату, ведь вместе они прожили более полувека. Всеволод Николаевич отмечал в интервью, что жизнь с ним "не сахар", потому что у него "отвратительный характер", к тому же он вспыльчив. При этом режиссер говорил, что супруга у него мудрая и "все понимает правильно".
Шиловский родился в 1938 году в Москве. В 1961-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал там же актером и режиссером вплоть до конца 1980-х.
Дебютировал в кино в 1965 году. В его фильмографии более сотни фильмов, среди которых "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Жизнь Клима Самгина", "Влюблен по собственному желанию" и "Каменская".
С 2000-го года Шиловский преподавал во ВГИКе, а в 2009-м основал там театр-студию. Но постоянный творческий коллектив сформировался к 2017-му, не имея при этом собственной площадки. Труппа выступала на разных сценах в Москве и в итоге в 2023 году получила здание на Петровке, открыв тогда же первый театральный сезон.
С 2008 года Шиловский был президентом Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс", который проходит в Смоленске. Являлся членом Союза кинематографистов РФ, а также был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.