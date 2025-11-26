Причиной смерти народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского стала онкология

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Причиной смерти народного артиста РСФСР, актера и режиссера театра и кино Всеволода Шиловского стало онкологическое заболевание, которое было диагностировано в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его театр-студию.

"Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", – говорится в сообщении.

О смерти Шиловского стало известно 26 ноября. Ему было 87 лет.

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. Он известен благодаря ролям в таких кинокартинах, как "Интердевочка", "Жизнь Клима Самгина", "Влюблен по собственному желанию" и "Каменская". С 2008 года Шиловский был президентом Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров, а в 2009-м создал собственную театр-студию.

За свою деятельность он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы.

