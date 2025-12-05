Продюсер Рудченко: команда певца Дмитриенко грамотно выстроила концепцию продвижения

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Харизма и стратегические шаги команды позволяют певцу Ване Дмитриенко оставаться востребованным еще долго. Об этом News.ru сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Эксперт отметил, что ранее артист ориентировался преимущественно на молодежную аудиторию, но после смены творческого направления на поп-рок ему удалось привлечь более взрослую публику.

"Также помогли коллаборации со звездами, которые давно на сцене", – пояснил Рудченко.

Продюсер добавил, что в будущем поклонники могут ожидать изменений в образе Дмитриенко, чтобы еще больше привлечь зрелую аудиторию. По его мнению, это позволит артисту оставаться в центре внимания и обеспечит долгосрочный успех.

Он подчеркнул, что у певца хорошие вокальные данные, он харизматичен и понятен зрителю, а его материалы остаются востребованными. Пока эти факторы сохраняются, артист будет на пике популярности и востребованным.

