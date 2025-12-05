Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 15:12

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Продюсер Рудченко: команда певца Дмитриенко грамотно выстроила концепцию продвижения

Продюсер объяснил, почему певец Ваня Дмитриенко находится на пике популярности

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Харизма и стратегические шаги команды позволяют певцу Ване Дмитриенко оставаться востребованным еще долго. Об этом News.ru сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Эксперт отметил, что ранее артист ориентировался преимущественно на молодежную аудиторию, но после смены творческого направления на поп-рок ему удалось привлечь более взрослую публику.

"Также помогли коллаборации со звездами, которые давно на сцене", – пояснил Рудченко.

Продюсер добавил, что в будущем поклонники могут ожидать изменений в образе Дмитриенко, чтобы еще больше привлечь зрелую аудиторию. По его мнению, это позволит артисту оставаться в центре внимания и обеспечит долгосрочный успех.

Он подчеркнул, что у певца хорошие вокальные данные, он харизматичен и понятен зрителю, а его материалы остаются востребованными. Пока эти факторы сохраняются, артист будет на пике популярности и востребованным.

Ранее стало известно, что рэпер French Montana выступит в Москве 23 апреля 2026 года на площадке VK Stadium. Музыкант стал известен аудитории после хитов Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well. Кроме того, он был номинирован на Grammy и Billboard Music Awards.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика