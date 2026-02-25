Форма поиска по сайту

25 февраля, 16:32

Технологии

На Telegram составили девятый за 2026 год протокол

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Против мессенджера Telegram составлен новый административный протокол. Он стал девятым по счету с начала 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Акт был заведен в связи с отказом владельца платформы удалить информацию, убрать которую он обязан по закону. К настоящему моменту еще не назначена дата слушания этого дела, однако известно, что за данное правонарушение юрлицам грозит штраф до 8 миллионов рублей.

О назначении первых 8 протоколов в отношении сервиса стало известно в начале февраля. Общая сумма штрафов по ним составляет около 64 миллионов рублей.

Согласно открытой информации, 7 из них были составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию. Другой был выписан за повторное несоблюдение обязанности по мониторингу соцсети и ограничения доступа к информации.

Два дела уже были рассмотрены Таганским судом Москвы. По ним инстанция предписала Telegram выплатить санкции на общую сумму 10,8 миллиона рублей. В рамках другого слушания штрафные выплаты составили 7 миллионов рублей. Слушания по другим делам запланированы в том числе на март.

Рестрикции против мессенджера начали вводиться после начала замедления работы сервиса в России. Уточнялось, что платформа не выполнила требования законодательства, проигнорировав 150 тысяч запросов Минцифры об удалении незаконного контента.

Кроме того, Роскомнадзор обвинил Telegram в создании условий для незаконного распространения личных данных россиян через сервисы "интернет-пробива". В Госдуме подчеркнули, что если будет доказана причастность Telegram к поддержке терроризма, мессенджер будет немедленно заблокирован на территории РФ.

Мессенджер Telegram могут признать экстремистским в РФ

судытехнологии

