Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 15:06

Технологии

Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 млн рублей

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мессенджеру Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей по 8 административным протоколам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного суда.

Согласно документам, по каждому из протоколов взыскание составляет до 8 миллионов рублей. В частности, 7 из них были составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию. Их рассмотрение запланировано на февраль и март.

Еще один протокол мессенджеру был выписан за повторное несоблюдение обязанности по мониторингу соцсети и ограничения доступа к информации. По данной статье размер штрафа варьируется от 4 до 8 миллионов рублей.

Известно, что два протокола будет рассматривать Таганский суд Москвы. Заседания пройдут 11 февраля.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы начале работ по замедлению Telegram в России. Источники утверждали, что процесс уже идет. Причем данные сведения подтверждались жалобами пользователей по всей стране.

Число обращений превысило 12 тысяч. В основном россияне столкнулись с проблемами в работе оповещений, неполадками в мобильном приложении, общим сбоем и некорректной работой сайта.

Спустя время в Госдуме опровергли соответствующие сообщения. Однако зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко напомнил, что Роскомнадзор может заблокировать мессенджер в случае несоблюдения законодательства.

Читайте также


судытехнологии

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика