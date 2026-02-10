Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 млн рублей

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мессенджеру Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей по 8 административным протоколам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного суда.

Согласно документам, по каждому из протоколов взыскание составляет до 8 миллионов рублей. В частности, 7 из них были составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию. Их рассмотрение запланировано на февраль и март.

Еще один протокол мессенджеру был выписан за повторное несоблюдение обязанности по мониторингу соцсети и ограничения доступа к информации. По данной статье размер штрафа варьируется от 4 до 8 миллионов рублей.

Известно, что два протокола будет рассматривать Таганский суд Москвы. Заседания пройдут 11 февраля.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы начале работ по замедлению Telegram в России. Источники утверждали, что процесс уже идет. Причем данные сведения подтверждались жалобами пользователей по всей стране.

Число обращений превысило 12 тысяч. В основном россияне столкнулись с проблемами в работе оповещений, неполадками в мобильном приложении, общим сбоем и некорректной работой сайта.

Спустя время в Госдуме опровергли соответствующие сообщения. Однако зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко напомнил, что Роскомнадзор может заблокировать мессенджер в случае несоблюдения законодательства.