В Госдуме заявили, что не планируют запрещать рекламу в Telegram

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума не планирует запрещать рекламу в мессенджере Telegram, заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по информполитике Антон Горелкин в своем канале в MAX.

По словам депутата, важным событием для российского рынка цифровой рекламы стал запрет на продвижение через Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В результате в тройку лидеров площадок для рекламы вошли VK, TikTok и Telegram.

"Платформа (Telegram. – Прим. ред.) одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях", – отметил Горелкин.

При этом парламентарий добавил, что крупные рекламодатели осторожно планировали бюджеты на 2026 год из-за сомнений в будущем иностранных площадок.

Ранее сообщалось, что штрафы за рекламу в Instagram и Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) могут увеличить до 1 миллиона рублей. Такой законопроект был отправлен на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру и МВД.

Авторы инициативы указывали, что действующие штрафы за это нарушение являются незначительными и не обеспечивают должного превентивного эффекта от размещения рекламы на запрещенных ресурсах. При этом получаемые от такой рекламы доходы многократно превышают размер наказания.

