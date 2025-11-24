Форма поиска по сайту

Штраф за рекламу в запрещенных соцсетях могут повысить до 1 млн рублей

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Штрафы за размещение рекламы в соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) хотят увеличить до 1 миллиона рублей. Такой законопроект был отправлен зампредом комитета Госдумы по безопасности Анатолием Выборным на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру и МВД, сообщает газета "Известия".

По словам депутата, действующие штрафы за подобное нарушение являются незначительными и не обеспечивают должного превентивного эффекта от размещения рекламы на запрещенных ресурсах. При этом получаемые от такой рекламы доходы многократно превышают размер наказания.

В связи с этим Выборный предлагает установить штрафы для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Очевидно, что штраф в 2,5 тысячи рублей никого не останавливает – рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей", – отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России могут полностью запретить скрытую рекламу в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях.

По словам депутатов, на практике в стране фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, призванные привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр.

Кроме того, сформировалась массовая практика, когда к вовлечению в онлайн-казино привлекаются крупные блогеры и певцы.

В Госдуме доработали законопроект о запрете рекламы магических услуг

