В Госдуме предложили ужесточить наказание за размещение контента о зацеперах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о необходимости ужесточить наказание за размещение контента о зацеперах. Таким мнением он поделился в беседе с Москвой 24.

Ранее с похожим предложением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Она отметила, что необходимо "вычищать" из соцсетей видеоролики с зацеперами, поскольку они "висят неделями, месяцами, годами", в результате чего их находят подростки. По ее словам, это ответственность государства.

Милонов подчеркнул, что площадки, на которых размещается подобный контент, предназначены для детей, однако монетизируются взрослыми.

"Это необходимо жестко пресекать, тем более что современные алгоритмы позволяют буквально в считаные минуты выявлять видео зацеперов после совершения правонарушений. Поскольку такая деятельность представляет собой пропаганду серьезных правонарушений, контент можно удалять во внесудебном порядке", – указал депутат.

Он также добавил, что обычно зацеперами становятся лица, которые в силу возраста не подлежат серьезному наказанию. В отношении них необходимо усилить воспитательные меры, а именно ставить на учет или помещать в специальные социальные реабилитационные центры, так как часто они ведут антисоциальный образ жизни.

В то же время школа и родители должны спокойно объяснять детям суть таких увлечений, проводить "десакрализацию" этого занятия в глазах подростков. Милонов считает, что детей привлекает "романтизм" зацепинга. Причину этого парламентарий видит в особенностях развития мозга. В частности, у подростков область, отвечающая за адреналин, развита сильнее области ответственности.

"Для этого необходимо привлекать лидеров общественного мнения среди подростков – певцов, рэперов, актеров – для участия в социальной рекламе, чтобы представить зацепинг как маргинальное и позорное увлечение неудачников. Это будет эффективно воздействовать на детей", – предложил депутат.

Кроме того, по мнению Милонова, важно использовать "элемент страха": показывать видео, картинки и интервью с теми, кто пострадал из-за данного увлечения. Они поделятся своим опытом, чтобы подростки не повторяли тех же ошибок, уверен депутат.

В октябре при странных обстоятельствах пропал 14-летний подросток-зацепер из Лобни. Сообщалось, что он ушел из дома 13-го числа. При этом, по словам его матери, до этого он никогда не сбегал.

Женщина отмечала, что мальчик подружился с зацеперами недавно. Она пыталась "без истерик" объяснить сыну, что данное увлечение является опасным.

После продолжительных поисков следователи сообщили об обнаружении фрагментов частей тела пропавшего подростка. Их нашли на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша. О смерти мальчика также сообщил его отец.

