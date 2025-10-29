Отец пропавшего подростка-зацепера из Лобни сообщил о его смерти

Фото: телеграм-канал "Это Дмитров, детка!"

Пропавший две недели назад подросток-зацепер из Лобни погиб. Об этом Москве 24 сообщил его отец.

Информация об исчезновении 14-летнего мальчика при странных обстоятельствах ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что подросток ушел из дома 13 октября. Его мать рассказывала, что до этого сын никогда не сбегал.

Женщина отметила, что недавно мальчик подружился с зацеперами. Она пыталась "без истерик" объяснить сыну, что данное увлечение является опасным.

Сперва ребенка искали среди заброшенных и пустых домов, затем были разосланы листовки, а после к делу подключились добровольцы. СМИ предполагали, что подросток отправился на встречу зацеперов, которые помогали ему скрыться от родителей.

Позже с матерью пропавшего ребенка связалась администратор магазина из Звенигорода, которая рассказала, что видела ее сына.

Спустя время недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления были обнаружены разбросанные кроссовки и телефон подростка. Следствие назначило экспертизу по изъятым с места происшествия вещам и возбудило уголовное дело.