Кроссовки и телефон пропавшего подростка-зацепера нашли в Подмосковье

Видео: Москва 24

Кроссовки пропавшего подростка-зацепера обнаружили недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления в Московской области. Об этом стало известно Москве 24.

Обувь была разбросана на железнодорожных путях. Кроссовки, в которых подростка видели в последний раз, опознал отец школьника. В нескольких метрах затем был найден телефон ребенка в ярком чехле.

Ранее в СМИ появилась информация, что мальчик из Лобни пропал при странных обстоятельствах. Утверждалось, что 13 октября он вылез из окна собственного дома и ушел в неизвестном направлении. По словам его мамы, раньше он никогда не сбегал, однако недавно подружился с ребятами, увлекающимися зацепингом.

По данным журналистов, он направился в Звенигород на встречу зацеперов, организаторы которой помогают участникам скрыться от взрослых.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле прокуратуры. Будет проведена проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

