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22 июля, 14:08

Происшествия

Зацепер погиб после падения с крыши электрички на станции Поклонная МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юноша 2011 года рождения погиб после падения с крыши электрички на станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-4, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 июля. Подросток получил различные травмы, упав с крыши поезда, и скончался на месте. В СК уточнили, что молодой человек увлекался зацепингом.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Ранее 14-летний зацепер погиб на крыше поезда в Подмосковье. Трагедия случилась на перегоне Железнодорожная – Купавна. По словам правоохранителей, подростка ударило током, из-за чего и наступила смерть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": в Подмосковье 14-летний зацепер скончался от удара током

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