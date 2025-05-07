14-летний зацепер умер от удара током на крыше электрички в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

14-летний мальчик погиб от удара током на крыше электропоезда в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 6 мая на перегоне станций Железнодорожная – Купавна. По данным ведомства, подросток, незаконно находясь на крыше вагона электропоезда, получил удар током. В результате он умер на месте происшествия.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Сейчас сотрудники СК проводят следственные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее подросток погиб от удара током на крыше поезда Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). По версии следствия, на перегоне между железнодорожными станциями Чертаново и Варшавская подросток, незаконно находясь на крыше подвижного состава, получил удар током и упал на железнодорожные пути. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

