В Москве арестована 18-летняя девушка за повторный зацепинг в метро

18-летняя девушка арестована на 5 суток за повторный зацепинг в Московском метрополитене. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале

По ее словам, на станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии москвичка зацепилась за кабину машиниста, которая находится в хвостовой части поезда, а после проехала вместе с составом через тоннель до "Окружной".

В результате девушку задержали сразу после случившегося и доставили в отделение полиции. На нее был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение требований транспортной безопасности.

Также выяснилось, что девушка еще в 2023 году привлекалась к ответственности за аналогичные действия после того, как она проехала вместе с поездом через тоннель от станции "Чкаловская" до "Сретенского бульвара".

Ранее несовершеннолетний зацепер погиб от удара током возле станции Ильинский Погост Рязанского направления Московской железной дороги. Инцидент случился 26 января, когда юноша находился на внешней стороне электропоезда.

До этого в СКР призвали ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг, чтобы несовершеннолетние перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов и нашли себе безопасное хобби.

