Зацепер погиб от удара током в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Несовершеннолетний зацепер погиб от удара током возле станции Ильинский Погост Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным следствия, трагедия случилась 26 января. Юноша погиб, находясь на внешней части электропоезда.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователь осмотрел место происшествия. Также назначены экспертизы и устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил о готовности к взаимодействию с СК для ужесточения ответственности за вовлечение детей в занятие зацепингом. Он считает, что дети самостоятельно не могут забираться на поезда, их провоцируют на эти действия другие люди в мессенджерах.

За это в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность, однако Федяев считает ее недостаточной.