Суд арестовал на 2 месяца основателя движения зацеперов Романа Громова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд арестовал на два месяца основателя движения зацеперов Романа Громова по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Громов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 151.2, части 5 статьи 110.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как семнадцатилетний зацепер доехал на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Уточняется, что юноша намеревался добраться обратно тем же способом. Однако на Московском вокзале его задержали сотрудники транспортной полиции.