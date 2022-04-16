Путин подписал закон о повышении штрафов для зацеперов на поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон о повышении размера максимального административного штрафа за передвижение на поездах с их внешней стороны, сообщает РИА Новости.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что размер взыскания вырос до 2-4 тысяч рублей.

Ранее штраф за проезд на поездах с внешней стороны (будь то крыша или переходные площадки) составлял 100 рублей. Его размер не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ.

Авторы законопроекта ранее отмечали, что противоправный проезд на поверхности поездов представляет опасность как для самих нарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск к американской компании Google с требованием запретить размещать в свободном доступе информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов.