Google запретили пропагандировать в интернете деятельность зацеперов

11:26
Фото: depositphotos/wolterke
Американской компании Google запретили размещать в свободном доступе информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов. Иск транспортной прокуратуры удовлетворил Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную межрегиональную транспортную прокуратуру.
Как уточняется, проверка показала, что на видеохостинге YouTube есть видеоролики, которые популяризируют экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны.
"Учитывая, что распространение такого контента побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса – компании Google LLC", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз – со 100 до 4 000 рублей.
Как пояснил Выборный, маленькие штрафы не являются препятствием для подростков, вовлеченных в опасное хобби. Только за семь месяцев 2020 года 11 несовершеннолетних получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.
В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз
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