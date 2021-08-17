В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз – со 100 до 4 000 рублей. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Как пояснил Выборный, маленькие штрафы не являются препятствием для подростков, вовлеченных в опасное хобби. Только за семь месяцев 2020 года 11 несовершеннолетних получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли. Предотвратить трагедии может увеличение размера штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте до 2–4 тысяч рублей, уверен депутат.

"Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг – с сегодняшних 100 до как минимум 2 000 рублей – заставит зацеперов и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизнь пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях", – полагает парламентарий.

По словам Выборного, аналогичные меры в области обеспечения безопасности дорожного движения и общественного транспорта доказали свою эффективность. Кроме того, рассматривается вопрос об усилении уголовной ответственности для тех, кто вовлекает в опасный экстрим несовершеннолетних.

Отмечается, что инициативу внесения соответствующих изменений в КоАП уже поддержало правительство.

Ранее Московско-Курская транспортная прокуратура попросила Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google размещать в свободном доступе материалы, которые пропагандируют деятельность зацеперов.