Прокуратура просит Мещанский суд в Москве запретить Google пропаганду зацепинга

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Московско-Курская транспортная прокуратура попросила Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google размещать в свободном доступе материалы, которые пропагандируют деятельность зацеперов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Как отметила пресс-секретарь суда Юлия Котомина, рассмотрение данного прошения пройдет 28 июля. В качестве административного истца на процессе выступит заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, ответчиком будет Google LLC.

"В ходе проверки истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов", – рассказала Котомина.

Ранее в Роскомнадзоре назвали штрафы в отношении Google и Facebook оптимальной на данный момент мерой воздействия. Специалисты отметили, что соотносят пользу и потенциальный вред от каждого сервиса.