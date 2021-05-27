Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей

Фото: depositphotos/tbtb

Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал соцсеть TikTok еще на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

"Компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее TikTok был оштрафован на 2,6 миллиона рублей за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в протестных акциях в Москве. После этого администрация соцсети объявила о готовности сотрудничать с властями РФ в области модерации запрещенного контента.

Также за отказ удалять запрещенную в РФ информацию был оштрафован Twitter. Общая сумма штрафа составила 19 миллионов рублей.