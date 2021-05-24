TikTok заблокировал аккаунт Милонова

Фото: tiktok.com/@v.milonov

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что его аккаунт в соцсети TikTok был заблокирован, а администрация сервиса не реагирует на соответствующие жалобы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом", – заявил Милонов.

Он уточнил, что его помощники направили апелляции и жалобы в связи с блокировкой, но на них не последовало никакой реакции.

Ранее Милонов выступил с предложением ввести запрет на продажу спиртного в магазинах по воскресеньям. По его словам, такой запрет поспособствует росту работоспособности россиян.