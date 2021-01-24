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Технологии

15:01

Аккаунт Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали

технологии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заблокировали. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся свобода слова", – сказал Рогозин.

Сообщается, что аккаунт главы "Роскосмоса" был заблокирован в результате оставленного комментария под постом бывшего посла США в РФ Майкла Макфола на тему демократии и либерализма в России. Сначала его комментарий был удален сообществом, а позже заморозили сам аккаунт на сутки.

На прошлой неделе Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что он был заблокирован в результате попытки несанкционированного доступа. Компания получил доступ к своей странице спустя час.

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