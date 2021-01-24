Аккаунт Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали

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Аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заблокировали. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся свобода слова", – сказал Рогозин.

Сообщается, что аккаунт главы "Роскосмоса" был заблокирован в результате оставленного комментария под постом бывшего посла США в РФ Майкла Макфола на тему демократии и либерализма в России. Сначала его комментарий был удален сообществом, а позже заморозили сам аккаунт на сутки.

На прошлой неделе Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что он был заблокирован в результате попытки несанкционированного доступа. Компания получил доступ к своей странице спустя час.