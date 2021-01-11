Турция начала расследование против Facebook и WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Антимонопольный комитет Турции инициировал расследование в отношении Facebook и его приложения WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности компании, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что ведомство приостановило действие нового пользовательского соглашения WhatsApp на территории страны.

Ранее государственные ведомства Турции, включая пресс-службу президента Реджепа Эрдогана и министерство обороны, отказались от мессенджера WhatsApp из-за введения новых пользовательских правил. Согласно новым правилам, пользователи обязаны передавать свои личные данные рекламной системе Facebook.

По мнению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, новая политика сервиса WhatsApp приведет к массовому оттоку пользователей. Он отметил, что переход пользователей из WhatsApp в Telegram, который продолжается уже несколько лет, уже ускорился.