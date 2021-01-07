Страницы Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы до конца его срока

19:35
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP
Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заблокированы еще как минимум две недели, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг, передает РИА Новости.
"Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джозефа Байдена – прим.), просто слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти", – написал Цукерберг на своей странице в Facebook.
Он отметил, что использование социальных сетей для провоцирования мятежа против демократически избранного правительства недопустимо.
Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.
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