Два взрывных устройства обнаружили в центре Вашингтона – СМИ

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Два взрывных устройства обнаружили в центре Вашингтона. Такую информацию сообщает телеканал CNN.

По данным представителя федеральных правоохранительных органов, одно взрывное устройство было найдено в здании Национального комитета Республиканской партии. Другую бомбу обнаружили в комплексе зданий Капитолия.

Уточняется, что оба взрывных устройства были обезврежены.

Ранее в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и оружие нелетального воздействия. В результате пострадали несколько человек.

Позднее мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час. Ограничения ввели на период до 6:00 четверга, 7 января (14:00 по московскому времени).

Президент США Дональд Трамп приказал направить к зданию американского Конгресса военнослужащих Национальной гвардии. Глава государства призвал граждан воздержаться от насилия и сохранять спокойствие.