Мэр Вашингтона объявила комендантский час из-за протестов

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Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 четверга, 7 января, по московскому времени). Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения вводятся на период до 6:00 четверга, 7 января (14:00 по московскому времени).

Сообщается, что протестующие сторонники Дональда Трампа прорвались через ограждение у Капитолия, в Вашингтоне. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и оружие нелетального воздействия, несколько человек пострадали.

На заседании Конгресса рассматривался вопрос о формальном признании итогов выборов президента в ноябре 2020 года. Из-за чрезвычайной ситуации его пришлось приостановить.

По данным Washington Post, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия.

Ранее на митинге президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться.

