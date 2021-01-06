Несколько человек пострадали в ходе столкновений у Капитолия в Вашингтоне

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Несколько человек пострадали в результате столкновений около Капитолия в столице США Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент в здании проходит заседание конгресса, во время которого планируется формально утвердить итоги президентских выборов. У здания выставлено оцепление.

Сообщается, что через ограждение прорвались сторонники действующего главы государства Дональда Трампа. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и оружие нелетального воздействия.

Некоторые из офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.

Согласно последним данным, протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться. Как сообщали СМИ, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену удалось набрать нужное количество голосов выборщиков для победы, с чем не согласен Трамп.

