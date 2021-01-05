Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента

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Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего главу государства в нежелании выполнять свою работу. Об этом передает РИА Новости.

Байден проводит предвыборный митинг в Джорджии, где вскоре по итогам второго тура в двух сенатских округах решится, какая партия будет контролировать сенат США.

"Я не знаю, зачем ему (Трампу. – Прим. Ред.) нужна эта работа, он не хочет работать", – заявил Байден во время выступления.

Он также отметил, что действующий президент ноет и жалуется на результаты выборов. Байден порекомендовал Трампу приложить усилия в борьбе с коронавирусом в стране.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп также выступит в понедельник с речью в Джорджии. Поводом его поездки в штат является поддержка кандидатов-республиканцев.

В середине декабря прошлого года голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.