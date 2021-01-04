Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии

Фото: AP/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии. Об этом следует из опубликованного Белым домом расписания президента.

"Президент отправится из Белого дома в 06:10 вечера (02:10 по Москве 5 января) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия", – говорится в документе.

Отмечается, что формальным поводом его поездки в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат, которые пройдут 5 января.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп созвонился с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером с целью, чтобы тот якобы помог ему пересчитать голоса в штате.

В середине декабря прошлого года голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.