Трамп подал в суд апелляцию с целью "обеспечения честности выборов" в Висконсине

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Президент США Дональд Трамп, проигравший на прошедших выборах главы государства Джозефу Байдену, подал апелляцию в Верховный суд для обеспечения честности голосования в штате Висконсин.

"Президент Дональд Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США с целью обеспечения честности выборов в Висконсине", – говорится в сообщении предвыборного штаба Трампа в Twitter.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего американского лидера уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.