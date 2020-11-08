Байден пообещал восстановить уважение к США в мире

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Фото: TASS/AP/Andrew Harnik
Избранный на пост президента США Джозеф Байден в ходе обращения к нации заявил, что намерен вернуть уважение к Соединенным Штатам на международной арене.
По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах", получив рекордные 74 миллиона голосов.
"Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его", – приводит слова Байдена ТАСС.
Кроме того, он указал на необходимость "исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны – ее средний класс".
Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира", а также заявил о работе над искоренением системного расизма в стране.
Помимо прочего, призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам и понизить градус политической конфронтации ради прогресса.
В заключение демократ отметил, что США должны включиться в климатическую повестку и пообещал представить план по борьбе с распространением коронавируса.
Сторонники Дональда Трампа до этого в исках потребовали пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах.
В свою очередь, действующий президент США заявил, что он победил на выборах, если считать только законные голоса.
Байден принимает поздравления от глав других стран с победой на выборах
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