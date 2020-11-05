Штаб Трампа подал в суд из-за поздно пришедших по почте бюллетеней

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Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени.

В Twitter штаба говорится, что требование заключается в том, чтобы отделить все без исключения бюллетени, которые были доставлены на участки после закрытия.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить свободные и честные выборы, в ходе которых подсчитаны только законные и действительные бюллетени, уточнили в штабе Трампа.

"Мы не позволим сотрудникам избирательных комиссий – демократам – украсть эти выборы у президента Трампа", – говорится в сообщении.

Явка на выборах в США стала самой высокой за 120 лет

Ранее штаб Трампа через суд потребовал приостановить подсчет голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб запросит пересчет голосов в Висконсине.

В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов – более 71 миллиона.

Предварительно у Байдена 264 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа – 214. Для победы необходимо 270 голосов.

Явка на выборах достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По подсчетам телекомпании NBC, она составит порядка 160 миллионов человек.