Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Мичигане

04 ноября, 23:15
Фото: AP/TASS
Фото: AP/TASS
Штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. Причиной стало отсутствие доступа к отслеживанию процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера штаба Трампа Билла Степиена.
"Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как (нам - ред.) будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа", – заявил он.
Уточняется, что Джо Байден лидирует в Мичигане с 16 выборщиками.
Ранее Трамп назвал странными результаты Байдена в колеблющихся штатах. Конкурент обошел его в ряде штатов, например Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.
Выборы президента Америки состоялись 3 ноября. По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена – 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213.
В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ранее заявили о его победе на выборах. Там также отметили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.
Явка на этих выборах в США стала самой высокой за 120 лет
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