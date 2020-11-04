Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Мичигане

Фото: AP/TASS

Фото: AP/TASS

Штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. Причиной стало отсутствие доступа к отслеживанию процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера штаба Трампа Билла Степиена.

"Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как (нам - ред.) будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа", – заявил он.

Уточняется, что Джо Байден лидирует в Мичигане с 16 выборщиками.

Ранее Трамп назвал странными результаты Байдена в колеблющихся штатах. Конкурент обошел его в ряде штатов, например Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.

Выборы президента Америки состоялись 3 ноября. По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена – 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213.

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ранее заявили о его победе на выборах. Там также отметили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.