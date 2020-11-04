Штаб Байдена сообщил о победе на выборах

19:42
Фото: AP/Paul Sancya
В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах, сообщает РИА Новости.
"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", – объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.
Он также отметил, что в штабе не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.
Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.
Кроме того, действующий президент США написал в Twitter-аккаунте о своей победе на выборах, однако в социальной сети сопроводили его публикацию специальной заглушкой, предупреждающей о возможной недостоверной информации. В соцсети Facebook отметили, что на платформе (а также в Instagram) публикации о выборах будут сопровождать уведомлениями о том, что подсчет голосов пока продолжается.
Выборы президента Америки состоялись 3 ноября. По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена – 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213.
Байден набирает 238 голосов, Трамп – 213
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