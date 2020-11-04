Трамп заявил о намерении обратиться в Верховный суд в связи с итогами выборов

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы готовы выиграть эти выборы честно, и мы выиграли эти выборы. С нарушениями мы будем иметь дело соответствующим образом – мы направимся в Верховный суд США, мы остановим их, мы не отдадим им ни одного голоса", – заявил глава государства в обращении к своим сторонникам.

На данный момент Дональд Трамп получил необходимое число голосов выборщиков в ряде ключевых штатов, к котором традиционно относят Техас (38), Флориду (29), Огайо (18). Кроме того, за действующим президентом преимущество в Теннесси, Индиане, Алабаме и еще 17 штатах.

О своей победе президент США уже написал в Twitter-аккаунте, однако в социальной сети сопроводили его публикацию специальной заглушкой, предупреждающей о возможной недостоверной информации. В соцсети Facebook отметили, что на платформе (а также в Instagram) публикации о выборах будут сопровождать уведомлениями о том, что подсчет голосов пока продолжается.

По поводу первых итогов выборов также высказался и кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден. Он выразил уверенность в победе, но призвал проявить терпение, поскольку подсчет голосов избирателей займет больше времени, чем обычно.

