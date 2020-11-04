Байден и Трамп оценили первые итоги выборов

В США подводят результаты выборов президента

Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп оценили первые итоги выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Байден, который был выдвинут от Демократической партии, на выступлении в Уилмингтоне (штат Делавэр) уже заявил, что уверен в своей победе, но на подсчет бюллетеней потребуется больше времени, чем обычно.

"Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов", – заявил политик.

После выступления Байдена в Twitter-аккаунте отреагировал действующий глава государства Дональд Трамп. Президент заявил, что именно он одержал победу.

"Я сделаю заявление сегодня ночью (по американскому времени). Большая победа!", – написал Трамп.

Он также обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

Социальная сеть Twitter пометила запись Трампа как содержащую "спорный контент". Ранее представители сервиса запретили кандидатам сообщать о победе на выборах до официальных итогов.

На данный момент выборы в США официально завершены. Последними объявили о закрытии участки на Аляске.

Ранее стало известно, что на фоне президентской гонки в США начали расти цены на нефть. Это связано, в том числе, с растущими ожиданиями на продление странами ОПЕК+ действующих ограничений на добычу нефти.

