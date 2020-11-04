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Экономика

08:59

Цены на нефть уверенно растут 4 ноября

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цены на нефть растут в среду, 4 ноября. Об этом сообщает Интерфакс.

Это связано с растущими ожиданиями на продление странами ОПЕК+ действующих ограничений на добычу нефти. Ситуация на рынке связана с проведением президентских выборов в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени поднялась до $40,57 за баррель. Во вторник стоимость контрактов увеличилась на $0,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к 8:15 по Москве составляет $38,50 за баррель. Во вторник стоимость фьючерсы выросла на $0,85.

Ранее в Минэнерго оценили возможность падения нефти до 10 долларов за баррель. Заместитель главы Минэнерго уточнил, что РФ способна легко нарастить объемы добычи нефти при цене в 40-50 долларов за баррель.

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