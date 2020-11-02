Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

В ходе торгов стоимость европейской валюты достигала отметки 94,02 рубля.

Ранее стало известно, что курс доллара впервые с 30 марта превысил 80 рублей. Речь также идет о торгах Московской биржи.

Вместе с тем январский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 3,56% и торговался на уровне 36,59 доллара за баррель.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, на ослабление рубля оказывает сильное влияние ухудшение ситуации с коронавирусом, а также неопределенные перспективы валютного рынка из-за предстоящих выборов президента США.

