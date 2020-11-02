Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара впервые с 30 марта превысил 80 рублей на торгах Московской биржи.
По данным на 10:03, он вырос на 66 копеек, составив 80,19 рубля. В свою очередь, курс евро составил 93,35 рубля, показав динамику роста в 73 копейки.
Сообщается, что январский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,56%. Таким образом, сейчас он составляет 36,59 доллара за баррель.
Ранее Владимир Путин отметил важность предсказуемости и стабильности рубля. Он подчеркнул, что правительство и Банк России работают в направлении сохранения устойчивости российской валюты.
В то же время банки увеличили импорт доллара. Сообщалось, что в августе 2020 года кредитные организации ввезли в Россию 1,62 миллиарда долларов. Этот показатель в 1,8 раза превышает данные за июль и аналогичный период 2019 года.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский отмечал, что курс доллара в скором времени вырастет до показателей 80–82 рубля. Он также сообщал, что до января – февраля 2021 года позиции национальной валюты будут ухудшаться из-за цен на нефть и второй волны коронавируса.
Курс рубля устремился вниз
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