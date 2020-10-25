ЦБ вдвое ухудшил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2020 году

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Банк России ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России более чем вдвое – до 53 миллиардов долларов. Об этом говорится в прогнозе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Таким образом, показатели 2020 года приблизились к антирекорду 2018 года, когда отток составил 67,5 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель был на уровне 26,7 миллиарда долларов.

Регулятор также ухудшил прогноз по чистому оттоку из России в 2021-2022 годах. Центробанк полагает, что в следующем году отток составит 35 миллиардов долларов, а в 2022 году – 25 миллиардов долларов.

В то же время индикаторы экономической активности указывают на замедление роста экономики РФ, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса, говорится в документе.

По мнению регулятора, ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты.

С учетом этого фактора российская экономика по итогам года сократится на 4-5 процентов. Тем не менее, это несколько меньше, чем предполагалось в июле, и связано с менее значительным сокращением экспорта.

Сбербанк в сентябре зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441 миллиона долларов. Сокращение там связали в основном с изменением курса евро к доллару.

В свою очередь, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин допустил, что причиной оттока валютных накоплений могло стать ослабление рубля.