Сбербанк сообщил об оттоке валютных вкладов в сентябре

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Сбербанк зафиксировал в сентябре отток валютных вкладов клиентов в размере 441 миллиона долларов.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, сокращение валютного портфеля связано в основном с изменением курса евро к доллару.

При этом в Сбербанке не увидели связи в поведении клиентов с волатильностью рубля. В целом ситуацию банк считает комфортной, передает ТАСС.

Колебания находятся в пределах обычной ежемесячной динамики. При управлении ликвидностью банк опирается на долгосрочную динамику, подчеркнули в организации.

В свою очередь, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин допустил, что ослабление рубля могло стать причиной оттока валютных накоплений.

В разговоре с "Российской газетой" он советовал при совершении крупных покупок клиентам переводить валюту в рубли.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин ранее рассказал, что факторы, которые оказывали давление на рубль в последние месяцы, ухудшились к октябрю.

По его словам, в первую очередь на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США.