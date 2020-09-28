Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин рассказал "Российской газете", что факторы, которые оказывали давление на рубль в последние месяцы, ухудшились к октябрю.
По его словам, в первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США.
Бабин указал, что подобные меры не могут нанести ощутимый вред финансов-экономической стабильности России, но сама риторика создает негативную информационную атмосферу.
"Поэтом мы не наблюдаем притока на российский рынок иностранных средств. Напротив, они продолжают выводиться, оказывая давление на все рублевые активы", – сказал эксперт.
Не способствует укреплению российской валюты и ситуация на нефтяном рынке. Бабин напомнил, что котировки американской марки Brent вновь угрожают уйти ниже 40 долларов за баррель.
Брокер добавил, что октябрь всегда был достаточно спокойным месяцем, однако сейчас ключевые факторы все-таки указывают на дальнейшее ослабление российской валюты.
Тем не менее финансово-экономическая система России в целом сохраняет достаточную прочность, чтобы избежать быстрого и неконтролируемого обесценивания рубля.
Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин ранее отметил, что сейчас стоит отказаться от вкладов в валюту, так как на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая.
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